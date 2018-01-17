水利會改公務機關 立院完成二讀

二讀完成後，國民黨立委齊聚，高舉標語表達「反官派」的立場，民進黨團總召則在後旁觀。（記者劉信德攝）

2018-01-17 00:07

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院臨時會院會今晚（16日）二讀農田水利會組織通則第23、35、40條修正草案，內容包括農田水利會長及各級專任職員，視同刑法上的公務員，準用公務人員行政中立法，應嚴守行政中立，並且停止辦理的農田水利會會務委員、會長選舉；會長屆滿或出缺時，由主管機關指派具有一定資格者擔任。

院會下午歷經2小時30分的廣泛討論後，在晚間近8點進入農田水利會組織通則第23條修正草案討論，接著朝野立法委員發言近1小時15分後，在晚間9時15分表決，出席102人中，65人贊成、37人反對，通過民進黨立法院黨團提出的再修正動議。

二讀條文規定，農田水利會各級專任職員及會長，視同刑法上得公務員，不得兼任其他公職，準用公務人員行政中立法，應嚴守行政中立，依據法令執行職務，忠實推行政府政策。違反者，應按情節輕重，依有關法規規定處理。

二讀內容包括，自本通則修正施行日起，停止辦理會務委員及會長之選舉。各農田水利會第四屆會務委員及會長之任期均至109年9月30日止。會務委員於任期中出缺時，不辦理補選；會長於任期中出缺或任期屆滿時，由主管機關指派具有一定資格者擔任。農田水利會改制及資產處理、職員工作權益保障等事項，另以法律定之。

立法院職權行使法規定，三讀除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正。