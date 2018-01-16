水利會修法今晚拚三讀 徐世榮：改制不是為了哪個黨

2018-01-16 22:56

〔記者吳欣恬／台北報導〕立法院今天處理審查農田水利會組織通則修正草案，預計進行修正案二、三讀。政治大學地政學系教授徐世榮指出，農田水利會改制為公務機關是好事，能讓政府體制進入農田水利會；他強調，改制不是為了哪一個政黨，而是為了讓國家長治久安，讓農民和農業永續發展。

徐世榮說，農田水利會最初成立的目的是提升農民福祉，關心台灣農業的永續發展，但現在似乎根本不是這樣在做，現在的農田水利會離農民和農業有一段滿大的距離，和最初的目的也有落差。

徐世榮說，現行農田水利會沒有公權力，無法處理水汙染的課題，相當令人擔憂。目前國內農地數量已不足，質的部分也不斷有汙染產生，農舍或農地違規工廠排放汙水在灌溉渠道裡，他強調，農業的灌溉用水非常重要。農業用水是國家重要水源，應有重要規劃和調配，但現在很多農田水利會可能不是按法規規定在走，而是在賣水賺錢，悖離農民福祉和農業永續發展。

徐世榮也指出，目前農田水利會的灌區僅31萬公頃，其他37萬公頃的農地無法納入灌區，這些農地的農民無法成為會員，是很大的缺失。而國家每年投入50、60億元的資源在農田水利會，這些錢似乎都無法受到監督，感覺是個黑箱，這些錢的使用不透明，改制公務機關可以打開黑箱，可以更透明，或許可以讓農田水利會更健康。

徐世榮更提及，農田水利會跟地方政治有緊密關係，台灣地方政治被派系壟斷，很糟糕，而農田水利會在其中扮演了重要的腳色。改制後可望帶來一股活水，成為改變地方政治的契機。

他提醒，農委會在改制過程中，一定要將員工照顧好，不要因為改制讓人流離失所。