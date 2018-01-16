2枚飛彈炸掉三峽大壩 蘇紫雲竟是黃偉哲、黃智賢親弟

2018-01-16 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲日前參加一場台灣北社演講活動被詢問時提及，台灣可優先部署1000枚中程飛彈，2枚就可炸掉三峽大壩，民進黨立委黃偉哲今出面替蘇紫雲緩頰，結果這才知道，原來蘇紫雲是黃偉哲、黃智賢的弟弟，只是蘇紫雲從母姓。

根據《民視新聞》報導，黃偉哲、黃智賢、蘇紫雲是三手足，大哥黃偉哲是民進黨立委、二姐黃智賢是政治評論員、三弟蘇紫雲是淡江大學整合戰略科技中心執行長，但因為從母姓，所以姓蘇。

只不過黃偉哲、蘇紫雲的政治立場偏向泛綠，黃智賢則是泛藍，政治立場大不相同，但黃偉哲表示，不管是黃智賢也好，蘇紫雲也好，他覺得他們姐弟相處都很融洽。

黃偉哲也表示，因為母親是獨生女，是當初父母間的約定，所以弟弟蘇紫雲一直都很低調，他也幫弟弟緩頰，表示蘇紫雲只是就技術面的問題上來講，說技術上是可以做到的，但不是代表說蘇紫雲認為這樣做是應該的，也不代表蘇紫雲的主張，所以認為弟弟沒說錯。

另外，黃智賢昨天才在臉書上痛斥「炸三峽大壩連想都不可以想」、「連舉例都不可以」，今也在臉書上發文，給出完整事實，表示蘇紫雲演講時沒有提到要炸三峽大壩，是聽眾問蘇「要幾枚？」，蘇才回「2枚就夠了」，但蘇紫雲也立刻說此舉非法，並在現場表明「不可以炸三峽大壩」，不過文章內容並未提及與蘇紫雲的親屬關係。