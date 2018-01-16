外交突圍 法國消防官高等學院升起我國國旗

2018-01-16 21:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕台灣「防災外交」突圍！法國消防官高等學院升起我國國旗。

台灣災難搶救專家、新北市消防局副局長陳崇岳獲法國消防官高等學院（The French Academy for Fire, Rescue and Civil Protection Officers）邀請赴法參訪，法方高規格接待台灣的消防代表，並與學院校長Hervé ENARD將軍討論新北市與法國消防未來強化合作機制，雙方昨天簽署合作議定書，這也是台灣消防單位首次與消防官學院交流，當學院冉冉升起我國國旗，象徵台灣再度以防災突破外交困境，台灣消防官們眼見國旗在異國升起，無不感動。

新北市2017年舉辦災害管理國際研討會，法國消防官高等學院也在邀請之列，參加「文化古蹟防災管理及搶救策略」特別講座，感受到台灣新北消防的熱忱、專業，對其具國際視野極為肯定，回國後極力促成這次參訪，藉由交流學習，促進兩國災害事故搶救效能。

陳崇岳說，新北市目前已與韓國首爾消防災難本部災害事故指揮訓練中心（ICTC）、新加坡民防部隊進階指揮官訓練系統（ACTS）及美國聖若望大學國土安全研究學院建立合作關係，再與法國消防官高等學院成為合作夥伴，大幅提升新北市緊急事故應變能力，強化災害防救體系。

陳崇岳說，新北消防與法國消防官高等學院簽署的合作協議，在於藉由消防員培訓、研究和消防戰略、戰術與戰技實踐交流，由於新北市今年9月將完成緊急應變指揮學院（ERCA）的建置，也觀摩法國消防官高等學院的指揮官VR訓練模式，拓展國際交流管道，明天將參訪學院普羅旺斯主校區、巴黎分校區，考察重點在於災害虛擬實境工具管理與應用、指揮官培訓與危機處理經驗交流及氫燃料替代能源搶救策略，更將前往法國跨部門危機管理營運中心（COGIC）及資訊整合協調中心（CIC）參訪。

與會的人員表示，這不但是台灣消防與法國消防重要防救災外交里程碑，法方高規格迎接我國代表團，還在校區升起我國國旗，讓青天白日滿地紅飛揚於法國，突破外交困境。

法國消防官高等學院簡介，法國共有25萬名消防人員，其內有水災、暴風雨、冰雹等天然災害，特殊建築物則有隧道、古蹟、核電廠等重要建築設施，加上每年約有7、8千萬觀光客，近年遭受多起恐怖攻擊威脅，面對天然及人為災害之消防搶救、救災指揮、緊急應變、防災策略、民眾宣導等經驗都值得台灣學習。

法國消防官高等學院又稱「法國國家消防警官高等學院」，是法國官方消防、救護及民防之官員訓練機構，而法國消防單位為軍銜制，該學院主要係培訓中尉至上校重要幹部，在國際合作方面，主要領域為消防人員訓練、民防機制、人道主義救援、工程研究與發展，實景設施並完整模擬城鎮中心，可進行多類型及複合式災害演練。