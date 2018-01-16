下屆市長選舉支持誰？ 彰化市長邱建富表態

2018-01-16 21:02

〔記者湯世名／彰化報導〕民進黨下屆彰化市長選舉，有縣議員林世賢、賴岸璋積極布局參選，近來包括黨中央、縣黨部等重量級人士居中協調，兩人都表態參選到底，連縣黨部主委黃振彥也直言：「協調恐將破局！」此時，彰化市長邱建富的動向即受各界矚目，紛紛揣測其到底支持誰？邱建富對此僅表示：「中立！」

數個月來，林世賢、賴岸璋兩人的競選看板、文宣戰打得火熱，也勤跑活動求曝光，彰化市公所不論舉行任何型態的記者會，林、賴也幾乎都會現身，且都站在市長邱建富的身邊積極爭取曝光度，邱建富也都行禮如儀，做球給兩人致詞，以示公平，不讓外界有「見縫插針」的機會。

儘管如此，外界仍對邱建富心裡「真正支持誰」感到好奇或揣測，甚至有人評斷，邱建富屬意誰，誰在黨內初選就已「贏了一半」。

不久前縣長魏明谷親赴彰化市公所拜會市長邱建富，當天正好是邱的生日，現場準備了一個蛋糕，賴岸璋把蛋糕打開，還插上蠟燭點燃，體貼的舉動，引人遐想。

日前林世賢西裝筆挺的赴市公所拜會邱建富，還特意拿了一支接力棒，邀請邱建富入鏡拍攝定裝照，象徵「傳承」，邱也大方配合，引起洽公民眾好奇的眼光，對此，邱建富強調，不論是林或賴來拜會他，他都公平對待，在初選階段的立場絕對是保持「中立」，不會有所偏袒。

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