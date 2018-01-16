認同陳師孟 律師：有助監院擺脫藍營黨國雙重標準

陳師孟昨日表態不認同法官「辦綠不辦藍」，未來若執行監察委員職權，勢必對此嚴加查辦。（資料照，記者王藝菘攝）

2018-01-16 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕監察委員被提名人陳師孟昨（15）日在立法院言明，未來若就任監察委員，絕對嚴辦「辦綠不辦藍」的法官，律師黃帝穎對此指出，陳的想法有助於監察院的黨國雙重標準無所遁形。

陳師孟昨日表態不認同法官「辦綠不辦藍」，未來若執行監察委員職權，勢必對此嚴加查辦；黃帝穎認為，過去社會大眾對於監察院的印象，就是「監院護航黨國司法」，近幾年來的「成名之作」，就屬「包庇黃世銘，兩度彈劾不過」，讓黃世銘成功退休，每月還能領17.6萬元的民脂民膏。

黃帝穎指出，「黃世銘與馬英九共犯洩密」，整個過程被外媒報導喻為「台灣版水門案」，當時的監院委員「效忠黨國」彈劾未過，卻未受到藍營立委批評。他質疑：「此次批評陳師孟的自認改革派司法團體當時可曾相同標準、仗義執言？」黃帝穎對於陳師孟就任監委前，就讓監察院黨國雙重標準見光死的態勢感到相當贊同。

立法院院會今行使監委人事同意權，自上午11點開始開票。此次提名的11位監委中，所有被提名人皆獲得超過57張同意票，通過提名；立法院目前有113席立委，監委被提名人至少需獲得57票同意票，就能跨越同意權門檻，投票自今早9點開始、11點結束，共計有73人領票、39人未領票。