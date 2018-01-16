水利會改制修法將闖關 藍營號召千人抗議

國民黨主席吳敦義（後排右）16日在副主席曾永權（後排左）及黨籍立委陪同下，到場聲援反對水利會收歸國有陳抗活動。（記者廖振輝攝）

2018-01-16 15:30

〔記者林良昇／台北報導〕立法院臨時會今下午將處理攸關水利會改制的「農田水利會組織通則修正草案」，國民黨反對，由各地農會、水利會號召千名農民到立院外抗議，國民黨主席吳敦義和國民黨立委到場表達支持，他表示，水利會如果要調整，何必民進黨要做突襲？根本是蠻橫霸道並強取豪奪水利會財產。

吳敦義受訪表示，1955年水利法規定水利自治機關是公法人，1993年更是通過農田水利法的組織通則，基本上水利會就是公法人，有規定預算要經農委會同意，採購跟工程依照政府採購法，都很嚴格接受監督，而水利會財產，包含水圳、溝渠，從日治時期以前就有了。

吳敦義指出，去年民進黨用突襲強行二讀，現在要霸道試圖三讀通過，水利會組織要做調整並非不可告人之事，「何必做突襲呢？」應該好好商量，不要奪人財產，民進黨蠻橫霸道，最終目的只是掌握選舉的優勢而已，應好好協商溝通，才是正確之道。

抗議活動總指揮、雲林農田水利會長林文瑞表示，台灣水利事業百餘年來都是地方高度自治團體的方式存在，民進黨政府要將水利會改制，違反憲法14條人民財產權的問題，等於涉嫌強奪民產。

林文瑞表示，今天號召全國各地農田水利會會員來立院，大聲喊出反對改制、反對會長官派的聲音，希望全國民眾和弱勢農民站在一起，愛護農民，反對改制，支持改革，讓民進黨立委能夠及時踩煞車，重新審視水利會改制的缺點；若民進黨執意三讀，後續會由各水利會召開協調會，決定下一步動作。

此外，今早有6位水利會會長出席民進黨記者會，支持水利會改制，吳敦義對此表示，改制後會長可多2年多的任期，有些人接受這種招安方法，至於是否被「收買」？吳敦義說，他不願用收買這個詞，有人認為這樣可以接受，他不能批評。

全國農會理事長蕭景田受訪則表示，那6位會長都有任期問題，若可以延長2年半，就破壞與農民的協定，很多年紀大了本就要退休，延長就有酬庸性質，會長當然會心動，跟改革無關；而水利會改革應該有內容，沒有闡述清楚的話哪有官不官派的問題？說穿了只是看上了水利會的財產和選舉資源。

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