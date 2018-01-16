中市總預算再卡關 國民黨團：市長需負最大責任

國民黨團質疑臨時會程序不正義、預算不合理。（記者張菁雅攝）

2018-01-16 15:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府總預算案繼續在臨時會卡關，未能完成審查。台中市議會國民黨團表示，臨時會議程不合法，且在先前幾次朝野協商過程中，已經達成共識的預算，市府一再翻案，因此市長林佳龍必須為協商破裂負最大責任。

今天是台中市議會臨時會最後一天議程，原本排定總預算案二、三讀會，但國民黨團以臨時會無效為由，占據主席台2個小時，朝野協商無結果，議長林士昌宣布開會後旋即宣布散會。

國民黨團書記長李中表示，12日起召開的臨時會事前沒有開程序委員會，當日也無宣讀議程，本次臨時會自始無效，所以今天應無議程或議程不合法。

李中也說，為了讓總預算順利審查，先前在朝野協商中，國民黨團已逐步退讓，原先擬刪除10億元的經常門預算，目前實際僅刪8億餘元，各黨團原已有共識，卻因為民進黨團及參與協商的副市長林陵三、秘書處長李如芳表示需請示市長，市長不同意而破局，所以市長必須為預算審查破局負最大責任。

對此，市府表示，總預算尚未通過審議，是因為各黨團對不同的預算項目，持不同意見，仍未完成朝野協商；市府尊重各黨團針對預算內容的協商內容，但仍期盼議會能儘速召開會議，越快越好，朝野協商有共識部分通過，沒有共識部分就到大會處理，讓與民生福利與市政建設不要中斷。