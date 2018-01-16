農田水利會改制 親民黨轟「本末倒置」

2018-01-16 15:03

〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於農田水利會改制，立法院親民黨團呼籲，民進黨勿仗著席次多，就「只搬石頭、不管開路」。親民黨團指出，水資源利用效率提升、農田灌溉建設更新，絕非僅會長改官派即可改善，若無流域管理整合機制，恐怕是本末倒置。

親民黨指出，水資源利用效率提升、農田灌溉建設更新，絕非將會長由民選改為官派即可改善，多數農民關心的是灌溉用水權益保障、溝渠崩壞時找誰處理、農業用水如何調度，這些絕非換水利會長或會務委員即可改變。

親民黨團表示，親民黨一貫主張統一水權、強化水資源利用效率，若民進黨政府認為中央部會無流域管理整合機制，僅消將民選會長改官派就叫做改革，恐是本末倒置。

親民黨團表示，民進黨政府應思考由上而下的整體水權管理，積極面對在氣候變遷下導致之糧食安全及水資源利用不足等挑戰，但現在中央政府各自為政、各行其是，光是改官派，反只會引來選舉拔樁插旗之譏。

親民黨團質疑，若行政院認為全國農田水利會的17位會長、349位會務委員是改革障礙而須改官派，那為何修法法條還要讓這些人延任2年多，若改制有其必要性、急迫性，而相關的配套措施又在何方。

親民黨團呼籲，民進黨勿仗著國會席次多就一意孤行、多數暴力「只搬石頭，不管開路」，連配套都沒看到，就打著改革旗號清除異己，國家進步應依賴合理完整的改革計畫，盼民進黨政府慎思。