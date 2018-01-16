總統：關注美國川普政府的經濟策略

2018-01-16 14:45

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今上午接見「美台商業協會」（US-Taiwan Business Council, USTBC）訪問團，說明台灣正藉由「5+2產業創新計畫」以及「新南向政策」，推動產業及經濟轉型，今年也將持續推動稅改及法規鬆綁，創造更優質的投資市場。

總統致詞時表示，「美台商業協會」前主席邵建隆（Matt Salmon）此次為眾議員退休後第三度訪台。邵建隆主席是台灣在美國國會最好的朋友之一，向來聲援台灣的國際參與，並支持《台灣關係法》。她很高興看到邵建隆主席在退休後，對台灣的支持仍未改變，讓台美關係持續強化。

總統對於韓儒伯（Rupert Ｈammond-Chambers）會長帶領的「美台商業協會」持續茁壯，也表達由衷敬意。她指出，「美台商業協會」此行來訪，正好是台美兩國在經濟上各自面臨許多變革的時候。在這樣的時間點，政府經常需要做出很多的決定，有的時候需要智慧、有的時候需要勇氣，這些都是很困難的決定。

總統說，我們一直關注美國川普政府的經濟策略，例如稅改、放寬法規，以及在貿易、投資方面的政策。長期以來，美國政府相當支持台灣，而當美國經濟政策在面臨轉折期之時，台灣也希望能夠盡一己之力協助美國，讓美國在經濟上能有新的景象。

總統告訴訪賓，去（2017）年台灣參加「選擇美國投資論壇」所組成的隊伍，是有史以來最大。在那之後，也有許多台灣企業表達在美國投資的意願。同樣地，我們也看到很多美國企業可以跟台灣結盟的機會。例如，台灣正藉由「5+2產業創新計畫」以及「新南向政策」，推動產業和經濟格局的轉型，創造許多可以和美國企業合作的機會。過去一年來，台灣的GDP成長、就業率，以及股市的表現都超越預期。最重要的，在新創、綠能，以及國防等產業上的新投資，也逐漸創造優質的工作機會。

總統提到，台灣政府也持續關注外商公司的需求，尤其新創公司的投資者，不斷倡議外國人才的法規限制應加以鬆綁。去年11月，制定《外國專業人才延攬及僱用法》，這部法律不但放寬簽證跟居留的法規，也讓外籍家庭在台灣的生活更有保障。今年，也會繼續推動稅改、修訂《公司法》，讓市場能夠吸引更多的外國投資者。