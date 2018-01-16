台北燈節招標不順 柯市府急改作業流程求「如期舉行」

2018-01-16 14:41

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2018台北燈節將於2月24日登場，今年預算與去年相同約4千萬元，但台北燈節籌辦招標過程並不順利，觀光傳播局去年招標3次均無人投標，觀傳局去年12月初趕緊再次對外招標，最後由蘇打綠團長「阿福」所投資合夥成立的「槮凌股份有限公司」得標，擔心燈節規劃來不及，觀傳局緊急改變作法，將原本燈節採行統一發包方式拆成多個標案招標，找尋更多民間廠商合力籌辦，以求台北燈節如期進行。

台北燈節去年首度移師西門町舉辦，結合文創、青年潮流等多元活動內容，主燈「小奇雞」也受到好評，吸引大批賞燈人潮，成功創造話題，觀傳局全部委由為得標廠商「集智館」主辦。

但集智館虧損2千萬元，還找上市長柯文哲討錢，柯文哲為此多次究責觀光傳播局長簡余晏，後來燈節3次招標卻沒人投標，讓柯文哲甚為憂心台北燈節辦不成，觀傳局總算在去年12月5日進行第4次招標有一家廠商得標，沒想到，觀傳局長簡余晏選在燈節舉辦前夕在上週向柯文哲口頭請辭，柯文哲今早主持市政會議發現觀傳局尚未與廠商簽約，怒斥簡余晏「棄職潛逃」。

由於今年燈節得標廠商「槮凌」公司規模較小，無法包辦燈節行銷、現場活動配置、小提燈等所有事務，觀傳局因此將燈節標案「拆開」，以多個標案找尋民間廠商合力籌辦。

觀傳局官員私下表示，去年燈節標案採行統一發包方式，是因為集智館這家公司有整合豐沛資源的能力，人脈也比較廣，所以由這家負責所有燈節事務，去年作法是特例，今年就改找多個廠商，「目前整個期程進度都滿順利。」