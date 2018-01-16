新世代反毒策略第五站 賴清德登宜蘭艦視察

2018-01-16 13:45

〔記者曾健銘／新北報導〕為有效降低毒品犯罪，行政院日前推出「新世代反毒策略」，行政院長賴清德今早特別視察查緝毒品最前線的台北港海巡基地，除了慰勉海巡同仁外，還參訪現今偵辦所使用的高科技儀器，還親自搭上宜蘭艦觀看「海巡艦艇登檢查緝演習」，大讚海巡人員的精密佈署。

演習中模擬我國籍漁船載運大批毒品自東南亞地區航行北上，海巡署接獲情資後立即出動攔截，期間船艦展現無比默契，合作無間將漁船團團包圍後，海巡隊員熟練地登船查緝，一舉查獲大批毒品。

「工欲善其事，必先利其器」，海巡基地也秀出現今偵辦的高科技工具，如「機動雷達車」、「UAV（無人飛行載具）」、以及搭載「M化偵查網路行動電話定位系統」、要價不菲的「M化車」，隊員仔細地講解，讓賴清德聽得頭頭是道，期間也承諾會大力爭取器材經費。

賴清德表示，我國海域巡守範圍廣，海巡人員必須不分假日以及天氣好壞，都須堅守岡位，非常辛苦，值得讚許，今年迄今海巡署已查獲將近150公斤的毒品，換算下來約為逾百萬顆的「一粒眠」，成效頗豐，但毒品查緝數量持續增加，顯示正義公權力仍無法壓制販毒的惡勢力，希望各單位未來能持續配合，繼續努力，達到「拒毒於海外、截毒於關口、查緝於境內」的目標。

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