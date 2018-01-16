期許新任監委 蔡總統：讓監院運作步上正軌

蔡總統期許新任的監委務必善盡憲法職責，保障國民人權與福祉，更要讓監察院的運作從此步上正軌。（資料照，記者劉信德攝）

2018-01-16 13:10

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於立法院在通過第五屆監察委員補提名的人事同意案，總統府也在第一時間表示感謝。

總統府說，即將上任的11位監察委員，不僅承載最新民意，在國土、公衛、社福、司法與人權等各領域也都有傑出的專業表現，總統期許新任的監委務必善盡憲法職責，保障國民人權與福祉，更要讓監察院的運作從此步上正軌，以不負國民所託。