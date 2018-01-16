時力提重審勞基法公投案 第一階段門檻一日達標

2018-01-16 12:25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕時代力量發起最低工資法及勞基法複決兩項公投提案，已達第一階段門檻，今（16日）上午赴中選會繳交第一階段連署書，時代力量黨主席黃國昌表示，時代力量在上週日，短短一天內就募集到第一階段所需份數，宣布第二階段（需28萬份連署書）募集連署啟動。

勞基法在爭議爭聲中通過，網路上討論仍持續延燒，時代力量中央黨部上週召開記者會宣布，將啟動公民投票，讓台灣人民有機會直接對於這次勞基法修法，表達人民意志，時代力量將推動公民複決。

公投案包括「你是否同意廢止2018年1月10日三讀通過就勞基法相關條文之修正，由立法院重新討論審議？」「你是否同意立法院應制定最低工資法？」

時代力量黨團總召徐永明也表示，希望能依公投法之相關規定及程序，於今年年底11月24日地方選舉時一併進行公投投票。屆時18歲以上公民，都可以來投公投票。此外，也希望各縣市長候選人、議員對這2個勞基法公投案表態。

黃國昌說，上週日他們只用短短一天，就完成公投法第一階段所需要的份數，不過還有第二階段，需要28萬份連署書，請民眾踴躍透過郵寄或電子方式連署。民眾除了可以在時代力量各縣市黨部進行連署，也可以成為時代力量的連署站。

對於有民進黨市議員提出，公投大約要花政府5000萬，沒過的話請這些不管哪一黨的付帳單。黃國昌說，這是哪一國理論？國民黨、民進黨先把過去幾次舉辦全國性公投的錢先付清，太荒謬，這種反民主言論真的不值得一駁。

徐永明也補充，這是執政黨議員的言論，民進黨是多數黨，如果他們也認同這樣的言論，可以在立法院處理。

兩人在記者會後用推車把連署書送到中選會，由中選會綜合規劃處處長莊國祥代表受理，兩公投案各有2000多份提案書。