農田水利會改制 國民黨籍會長也支持

2018-01-16 12:18

〔記者鄭鴻達／台北報導〕農田水利會改制修法如火如荼，立法院民進黨團召開記者會，強調「水是清的，不分顏色」，表示改制是要貫徹水資源公共化、完善農業基礎建設，盼在野黨一起為國家支持修法。其中值得注意的是，國民黨籍的嘉南農田水利會會長楊明風，也出席該記者會，表達支持修法的態度。

立法院審議「農田水利會組織通則修正草案」，修法通過後，全國各地農田水利會將改制為公務機關、會長改官派及現任任滿會長可延任2年4個月。此修法遭國民黨痛批「民主開倒車」，並動員群眾赴立法院抗議。

民進黨團幹事長劉櫂豪說，「水是清的，沒有任何顏色」。他說，全台許多水利會會長、成員及農民都支持改制，本次記者會就有6位各地會長出席，其中不乏國民黨籍的會長，代表水利會升格改制，在藍綠間有共識。

劉櫂豪說，1993年國民黨在執政時，國民黨就曾提案並通過改制的修法，但後因政治考量又把修法廢掉，將會長遴派改為直選，希望在野黨一起支持修法，支持改制公務機關，以貫徹水資源公共化、完善農業基礎建設。

楊明風說，改制後水利會享有公權力，這很重要。他舉例，水庫的淤積與否牽涉水土保持，2年多前有水利會員工巡邏，卻因發現濫墾、濫種而被毆打到住院，但因水利會非公務機關，提告後無法依妨礙公務罪法辦。

楊明風說，許多人因水利會非公務機關，看到水源被污染也不能有所作為，只能望污染源興嘆，因此賦予水利會公權力是必要的，沒什麼好反對的。