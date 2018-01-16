嘉市議長蕭淑麗參選嘉義市長 首面看板掛市農會

蕭淑麗大型看板今起陸續在嘉義市農會等重要路口懸掛。（記者王善嬿攝）

2018-01-16 12:09

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國民黨嘉義市長參選人還未定案，不過表態參選人選陸續浮上檯面，嘉義市議會議長蕭淑麗今起在嘉義市農會及重要路口懸掛大型看板，她今清晨4點並在臉書「以翻轉嘉義，看見希望」為題，發表700多字的參選宣言，列舉許世賢等歷任女性市長，強調「女人撐起半邊天」，她將勇敢承擔、讓嘉市重新找回榮光。

她受訪表示，嘉義市長的人選應具有行政歷練，因此第一波透過Line群組發表她曾任國大代表等學經歷文宣，尤其受市農會栽培跟農民的支持，她是「農會的女兒」，第二波懸掛大型看板第一面就自市農會掛起，陸續還會在經國新城、忠孝路等重要路口懸掛。

她提到，市長涂醒哲上任後，人事長期不穩定、影響市政推動，施政滿意度全台吊車尾，她擔任議長3年勤跑基層，每次跑攤都有民眾勸進參選市長，此次她順應民意不退讓、勇於承擔。

表態爭取國民黨提名選嘉義市長的還包括前青輔會主委李允傑、前立委吳育仁，李允傑除在路口跟民眾打招呼、勤跑活動拜票，也利用宣傳車跟看板增加曝光度，吳育仁在中央噴水持等處掛拜年看板，她曾受訪表示，將擔任救援投手角色，希望國民黨盡快訂出遊戲規則、推出適合人選。