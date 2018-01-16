炸三峽大壩言論惹議 學者喊冤還原演講過程

學者蘇紫雲否認曾有炸毀三峽大壩這樣的說法，稱遭媒體斷章取義和扭曲報導，還原了演講的全貌。（資料照，記者黃耀徵攝）

2018-01-16 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕日前台灣北社所舉行的講座中，有學者蘇紫雲在演講稱，台灣應優先部署1000枚中程飛彈，揚言2枚就可炸掉三峽大壩，引發爭議，名嘴黃智賢痛批其違反人道，並在政論節目中電話連線蘇紫雲，蘇紫雲否認曾有這樣的說法，稱遭媒體斷章取義和扭曲報導，他也藉此還原了演講的全貌。

台灣北社13日前舉行演講活動，有媒體報導淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲在會中表示，台灣應優先部署1000枚中程飛彈，還稱2枚就可炸掉三峽大壩，引發爭議，名嘴黃智賢嚴厲譴責此言論，表示炸三峽大壩的想法連想都不可以想，連舉例都不可以「這是反人類罪」。

名嘴黃智賢在臉書表示，昨在政論節目中播出有關此的演講完整影片，並電訪蘇紫雲，蘇紫雲喊冤，稱他演講時沒有提到要炸三峽大壩，是有現場聽眾問他，「炸三峽大壩要幾枚？」他隨口回答：「2枚就夠了。」但他立刻強調，那是非法的，大壩是民生設施，作戰時只能針對軍事目標。

蘇紫雲澄清，他當場就表明，不可以炸三峽大壩，因為這根本不人道，且讓台灣完全失去正當性的，而且後續演說時，他繼續闡揚人道精神，表示：「即使納粹，作戰時，也不敢攻擊聯軍空投物資給荷蘭飢民。」是後續媒體的斷章取義和扭曲報導，才引發此風波。

對此，黃智賢指出，蘇紫雲在演講過程中語氣和態度太輕佻，沒有意識到可能引發的效應，認為他仍必須公開澄清並說明。