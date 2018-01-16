國體法「施行細則」聲聲慢 綠委要求1月底前公布

民進黨立委蘇巧慧（左起）、黃國書、張廖萬堅、何欣純、許智傑等人16日舉行「協會改選花招百出，公開透明才是解方」記者會，要求體育署加強監督協會改選。（記者廖振輝攝）

2018-01-16 11:17

〔記者鄭鴻達／台北報導〕隸屬於立法院教育委員會委員的多名民進黨立委今召開記者會，表示「國民體育法」修法後，「施行細則」等子法有近半遲未公布，在各單項協會改選大限前空窗期，恐亂象叢生，因此要求在1月底應公布「施行細則」。

立委張廖萬堅表示，在「國體法施行細則」等子法公布前的空窗期，恐讓想參與體改的人，會覺得協會用枝節方式在杯葛體改，各協會應在理監事改選的一個月前公布選務資訊，希望體育署能派員監督改選有無依照規定。

立委何欣純指出，實務上仍有許多協會以技術性方式在卡體改，體育署對此責無旁貸，應積極協商及拿出魄力，但體育署審查、核定各協會章程的進度仍不及總數一半，若在改選期限前未能及時完成，屆時如何改選。

立委許智傑表示，許多協會花招百出，體育署的「施行細則」卻拖拖拉拉，遇事態度又模稜兩可，體育署應分辨那些協會能正常運作，那些需及早介入輔導、糾正，若一月底前沒公布施行細則，體育署長應辭職負責。

立委蘇巧慧她透露，目前修法進度是41項「國體法」子法中，還在研擬的有20個，其中9個子法僅修正3條條文，這9個卻至今仍未公告，且施行細則預告日期截止已逾1個月，盼體育署加快腳步，規定遲未出來，大家不知如何遵守。

立委吳思瑤說，她對體育署許多態度及作為，感到「恨鐵不成鋼」，「國體法」修法後要求半年內完成41項子法修法，是法定的最低的標準，施行細則至今只完成預告，若不公告，各協會在空窗期就無法可依循。

吳思瑤舉例，體育署主張體育團體理監事選舉應採「無記名限制連記法」，才能讓少數人也能監督，做到公民開放，但中華民國棒球協會選舉辦法卻規定採「全額連記法」，藉此才能贏者全拿，簡直是公然抗命。

立委黃國書表示，「國體法」通過後第一個關卡，是各單項協會理監事要在3月20前完成改選，因此體育署應在短時間內完成子法修法，體育署應去了解各單項協會改選技術是否仍不純熟，或是改選遇上什麼困難。

體育署代表表示，體育署有事先提供改選日程表供各協會參考，其中包含作業順序、改選章程及選舉商方式，其中有72個協會辦事的人力不足，體育署也有要求各協會，在會員入會時要審驗身分，避免出現人頭會員。