黨內拱選新北市長 花媽說出心內話

2018-01-16 10:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄與宜蘭將不會由民進黨新潮流系接班，外界認為陳菊在這一仗遭遇挫敗，她的下一步規劃是什麼？陳菊今天回答「退休就是退休，退休就沒有規劃」。

宜蘭縣長陳金德已決定不參加民進黨宜蘭縣長初選，媒體今天詢問陳菊的看法，她說：「他在宜蘭，我的管轄權不到宜蘭」。

對於黨內勸進她揮軍北上、參選新北市，陳菊感謝大家的關心，強調這是沒有的事。

陳菊連日來為了劉世芳退選，多所煩心，但今早露面時，心情看來頗為輕鬆，對於媒體的提問，也有問必答。