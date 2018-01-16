賴揆民調大勝小英、2020有望選總統？ 行政院這樣說...

2018-01-16 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕新台灣國策智庫日前公布總統大選民調，行政院長賴清德大勝總統蔡英文，被看好可能角逐2020年總統大選，對此，行政院也回應了！

新台灣國策智庫民調顯示，賴清德以42.3％大勝蔡英文的24.4％。對於這份民調，行政院發言人徐國勇說，該民調沒有什麼意義，無助民進黨團結、行政院拚經濟前進的動力，且現在離總統大選還很遠。

至於外傳央行總裁繼任人選，將由現任副總裁楊金龍直升，徐國勇回應，他不知道，因為這要由總統任命，政院也沒有聽到任何消息。

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