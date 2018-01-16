「獵巫」還不夠 中國還想搶我國軍公墓！

中國駐加爾各答總領事馬占武，與官員一同參訪中華民國國軍公墓，國徽則被用白布遮蓋。（圖片擷取自「圖取自中國駐加爾各答總領事館」網站）

2018-01-16 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒近來針對外企進行一連串「獵巫」行動，凡是在網站上將台灣、西藏列為國家者皆被視為紅線。現在有消息傳出，我國國軍位於印度的一座公墓，被中方建議列為旅遊景點，且中國官員到公墓參觀時，上頭的國徽還被用白布遮蓋。

根據《中央社》報導，中國駐加爾各答總領事馬占武日前偕同官員，前往中華民國駐印度軍蘭伽公墓致敬。但過程中，公墓的國徽卻以白布遮蓋，馬占武還向當地官員提到，中方已經正式要求印度政府將此地改為觀光景點。

我駐印代表田中光對此表示，埋葬於蘭伽公墓的將士皆是中華民國國民，在當時受政府指派前往印度協助抵抗英軍，且公墓的修繕、管理都是我國政府取得印度政府同意後進行，強調若要改變蘭伽公墓的現狀，都應徵得我國同意。

《中央社》引述印度媒體報導，蘭伽公墓是在1944年12月，由國軍將領鄭洞國所建，占地約600平方公尺，有墓碑及無名墳共200餘座，共有667具國軍遺骸埋葬於此，軍階最高為少將，最低為上兵，姓名可考者僅40人。

報導中提到，中國近年搶佔對日抗戰話語權，開始對蘭伽公墓產生興趣，2015年11月，馬占武在未知會我國政府情況下，帶著大批人員和印度士兵闖入。