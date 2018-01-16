朱立倫宣示：2年減少1座燃煤電廠污染量

2018-01-16 10:11

〔記者何玉華／新北報導〕空污問題日益嚴重，新北市長朱立倫今天在市政會議宣示，透過7大作為，在2年內達成「減少一座燃煤電廠污染量」的目標。

7大作為包括：「停發生煤許可」、「燃煤鍋爐全數退場」、「高污染車輛汰換」、「推動電動公車」、「電動車停充優惠」、「禁用高污染施工機具」及「住宅餐飲油煙嚴管」。

另外，為加速推廣二行程機車汰換為電動機車，朱立倫也宣布107年新購、換購電動機車補助各加碼2000元的優惠方案，補助金額分別提高為8000元、1萬2000元。