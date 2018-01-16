林全不接央行總裁 施俊吉替國人分析解惑！

2018-01-16 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕現任央行總裁彭淮南，將於下月25日任期屆滿後退休，接手空缺的人選，成為國人關注焦點。外傳前行政院長林全，原是總統蔡英文屬意人選，但東洋製藥昨已宣布林全將出任董座一職。對此，政院副院長施俊吉今分析，林全不接央行總裁的可能原因。

《蘋果日報》報導，施俊吉今上午接受《蔻蔻早餐》專訪。施俊吉表示，看到林全昨日的新聞，自己雖很驚訝，但若就「通案」而論，並不意外。施解釋，林全身為卸任閣揆，若去公股行庫或有關單位任職，外界恐批評他「酬庸」。

報導指出，施俊吉舉例，央行總裁需要參加政院院會，現任院長主持會議時，前院長坐在底下，「這不是跟整個官場倫理制度有很大的衝突嗎？」並稱先前傳出林全可能接任央行總裁時，他就曾因此覺得納悶。

報導提到，施俊吉指出，林全若去私人企業，可能又會被人質疑是「門神」。施直言，就算是卸任院長，也需要工作養家，「你叫他還能去哪裡，要叫他去夜市擺攤嗎？」聽完施的分析，主持人周玉蔻笑稱，施替大家「突破盲腸」。

報導引述，對於林全擔任東洋董座，在政商關係方面，是否會對蔡政府造成壓力。施俊吉回應，應該不會，也絕對相信其操守與道德，並要眾人思考，許多部會首長卸下職務後，無論有無「旋轉門條款」（即利益迴避）問題，都得讓對方有機會再就業，「他不能變成社會失業人口」。