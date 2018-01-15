徵召變初選！ 陳金德放棄宜縣長初選的幕後

2018-01-15 22:08

［記者游明金／宜蘭報導］陳金德返鄉代理宜蘭縣長，確實是為投入縣長選舉做準備；為免影響團結，民進黨高層當時允諾條件就是「不參加初選」。只是欲參選者眾，蔡英文總統曾約見立委陳歐珀，勸退未成；陳金德只能放棄，能否以「徵召出線」？就目前發展，機率相當低。

解讀陳金德不參加初選的聲明，仍對參選宜蘭縣長抱著一絲希望；因此，他提及初選和徵召都是民進黨程序，且強調民主程序（初選）也許不是重點，重點是民眾希望選出什麼樣的人當縣長，能為民眾做什麼事情；這種論述是有隱喻與對比的，在提醒大家「什麼人適合當縣長」，若直白一點說，陳金德認為，宜蘭要登記初選的這幾位，都不是適合人選。

陳金德返鄉代理縣長，是經過蘊釀與運作的；由縣黨部主委林進財發起，經黨內大老同意，到小英拍板定案，林進財並拍胸脯保證，陳歐珀由他負責勸退，蔡英文總統也約見協調，只是始終事與願違。

陳金德提到對宜蘭的未來感到憂心，他說：「這個憂心就是過去在一、兩件錯誤政策之下，導致支持者信心動搖，導致民眾埋怨」；陳更直言，錯誤的政策就是前縣長林聰賢推動的「農舍嚴管政策」，這是他代理後力推翻轉與鬆綁的政策，只是爭議性過大，引起強烈反撲與抨擊。

「不投入初選是初衷。」陳金德知道離開宜蘭已久，不管是政策推動、組織經營，都有時間壓力，難見立竿見影之效；初選會影響團結且時間過於急迫，不是要投入的戰場；當初叫陳金德回來參選縣長的共識就是「不要初選」，只是選情變化難料而至今日之局；幕僚雖有勸進「初選」聲音，但陳金德不再強求。

「我會以競選的要求與方向，兢兢業業推動縣政，不因此鬆懈或荒廢。」陳金德就算不選，也要在僅餘任期，做好縣政推出有感政策贏得縣民認同，這就是最好的輔選；年底選戰，陳金德絕不會缺席，甚至扮演著重要且關鍵角色。