立委關切台中科大南屯校區開發 促加速開發加強產學服務

2018-01-15 16:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中科技大學南屯校區開發案經費已核定2年餘，但地方屢有「只聞樓梯響、不見人下來」疑慮，立法院教育文化委員會今日前往台中科大考察，委員會召委、立委張廖萬堅盼學校加速開發時程，並結合長照定位，提供更多社會服務。

台中科大目前學校師生及教職員數多達2萬餘人，但現有三民校區約5.7公頃，早就發展飽和，另雖有民生校區，僅有0.87公頃，也不敷使用，張廖萬堅指出，該校南屯校區多達7.7公頃，校方規劃興建第一期工程「中護健康學院綜合大樓」，但行政院已在104年核定9.62億元，卻遲未見動工。

出身西、南屯區的張廖萬堅指出，多年來地方均殷切期盼台中科大能加速開發南屯校區，希望引進大學城的活力，繁榮地方。

此外，台中市也在附近開發精密機械科技創新園區，不少業者希望台中科大能同時發展精密園區產學合作平台，張廖萬堅另指出，且附近勞工住宅興建中，但生活機能尚嫌不足，地方莫不深盼藉大學城的開發活化地方，更帶動當地生活機能發展。

張廖萬堅另指出，台中科大有護理系、老人照護系，也能配合政府長照工程，加強規畫長照園區。

教育部技職司副司長謝淑貞指出，該校南屯校區規劃歷經包括少子化趨勢下相關開發必要性、台中科大與台中護專合併磨合及南屯校區發展定位規劃等，再到委託內政部代辦相關工程，以致相關開發規劃一波三折。

台中科大校長謝俊宏指出，目前南屯校區第一期工程中護健康學院綜合大樓工程已委由營建署代辦，預計一一二年開始使用，另針對學生宿舍及運動館配套，相關經費目前中央未有補助，校方也加緊規劃中。

張廖萬堅與參與考察的立院內政委員會立委林麗蟬均認為時程太長，希望學校跟營建署再研商縮短期程，林麗蟬指出，願代向校方與內政部溝通。

此外，立委高潞．以用也指出，台中市老年人口約有卅萬人，長照需求迫切，台中科大是國立科大，更可扮領頭羊，加速發展長照教育及照護資源，有需要也會全力支持。

謝俊宏說，因應長照產業興起，南屯校區除教學研究外，校方目前也積極規劃發展長照產學合作，包括與長照機關或醫院合作，除服務地方外，也提供學生實習甚至就業之路。