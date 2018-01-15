搶頭香！嘉義縣議長張明達登記縣長黨內初選

嘉義縣議長張明達（右三）由縣長張花冠（右二）等人陪同到配天宮參拜。（記者蔡宗勳翻攝）

2018-01-15 15:59

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕民進黨縣市長黨內初選登記今天起展開，嘉義縣議長張明達在夫人黃瓊賢丶太保市長黃榮利丶議員陳柏麟丶黃嫈珺等人陪同搭乘高鐵北上，搶在第一天到中央黨部登記參與初選。

出發前，張明達由縣長張花冠以及初選幹部陪同前往朴子市配天宮參拜，祈求一切順利。

另一位擬參選人翁章梁預計明天早上9點半至10點之間到中央黨部辦理登記。