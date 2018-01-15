招募國防事務專員 國防部點名要這九類屆退人員．．．

國防部舉辦「國防事務專員巡迴宣導說明會」。（圖：軍聞社提供）

2018-01-15 15:27

〔記者羅添斌／台北報導〕服役達最大年限的校級軍官、士官長，今年起可以轉任為「國防事務專員」，國防部今天開出9大類人員，希望讓資深人員即便已屆最大年限，還是可以繼續在軍方服務。

國防部今日舉辦第一場「國防事務專員巡迴宣導說明會」，透過宣導與座談，落實政策溝通，使符合轉任資格人員充分瞭解規劃內容，並在退役後持續為國所用，發揮最大人力效益。

軍方官員說，「國防事務專員」度將在今年開始試辦一年，108年到113年為正式執行，要依各年度員額需求人數，逐年進用。

首場次北區座談會上午在憲兵指揮部舉行，由國防部戰規司司長吳寶琨主持，邀集作戰區陸、海、空軍及國防部直屬單位符合資格的校級軍官、士官長等，近500人參加。

吳司長表示，國防部秉持「突破屆齡服役限制」、「強化人力資源運用」、「參考國外文官制度」及「留住成熟專業人力」等原則，研議「國防事務專員」進用作法，使國軍屆退的優秀幹部能在退役後，繼續發揮個人專業，為國防事務貢獻長才。

吳司長指出，此項措施進用對象為服役達最大年限的校級軍官、士官長，進用職類包括人事、情報、後勤、計畫、政戰、資通電、軍備整備、主財、軍法等9類，轉任人員需具備上述專才，並從事相關業務，以發揮專業人力留用目標。

會中，戰規司、人事次長室針對進用規定，以及轉任後的權益、薪資與福利等，提出詳細說明，為與會幹部釋疑，並開放提問，使相關人員產生全面、完整的認知，保障個人職涯發展的權益，落實政策溝通，促進新制推動實施。