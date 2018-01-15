學術界連署 支持水利會改制公務機關

2018-01-15 14:00

〔記者林彥彤／台北報導〕立法院臨時會將於明天處理「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，今天學術界也到農委會遞上支持推動農田水利會改制連署書，重申水資源屬於公共財，且改制後才能擴大灌溉區域以及落實農業永續。

支持農田水利會改制，包含屏東科技大學土木工程學系王裕民、農學院院長吳明昌、農委會前主委李金龍、明道大學前校長陳世雄以及台灣大學農業經濟學系教授吳榮杰等人，今早在農委會舉行記者會，表達支持農田水利會改制。

李金龍首先表示，這是他卸任後第一次回去農委會，對於改制議題，他感到欣慰，因為這改變是關乎農民的權益，將會擴大灌溉區域，永續農業也才會有機會完成，他強調，水資源是全民財產，由政府規劃效率會更好。

陳世雄接著指出，好幾年前他曾經和經濟部一位水資源官員吵架，主因是官員們都認為水資源用在農業是沒有效率的，提升GDP才有用，不過那些官員不知道，GDP是不能吃的。

不僅如此，嘉南農田水利會會長楊明風也說，過去在取締汙染時，水利會工作人員因無公權力，常在查訪時被打，卻只能以傷害罪提告等，因此他希望，改制後讓工作人員能夠有公權力去執行，相信這樣也才能保護我國水資源。

最後李金龍並代表學術界遞上連署書給農委會。農委會副主委陳吉仲表示，就農委會角度而言，會依據學術界與產業界的意見研擬政策，希望水利會可以升格為公務機關，也希望各界支持。