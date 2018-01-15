南市國民黨團交接 謝龍介不認同「綠做不好選票回藍」

王家貞（左）卸任國民黨團書記長，由盧崑福（右）接任，國民黨市黨部主委謝龍介（中）監交。（記者蔡文居攝）

2018-01-15 13:55

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團今天舉行新、卸任書記長交接典禮，國民黨台南市黨部主委謝龍介除肯定新、卸任書記長的努力外，也重跑批評民進黨知法玩法弄法，弄得民不聊生。不過，他強調，「很多人認為民進黨做的不好，選票就自然就會回到國民黨，這是不對的。」

今天的交接典禮，國民黨團15名成員，有3人出國無法出席，其餘12人均出席。原黨團書記長王家貞今天正式卸任，由擁有4屆議員資歷的盧崑福接任，典禮由國民黨市黨部主委謝龍介監交。

謝龍介說，「很多人認為民進黨做的不好，選就自然就會回到國民黨，這是不對的，是因為我們黨團提出有節奏，跟人民同一立場的議是，被台南市民所接受，很多民期黨團更加強，能夠更反映台南市民的心聲。」

他表示，未來的一年是選舉年，在盧崑福的帶領下，我們黨團會發揮最高的戰力，在這選舉的一年，我們會讓台南市民理解國民黨永遠跟人民站在一起。

他說，國民黨是一個中道理性的政黨，是重感情講道義守紀律的政黨，我們不會胡做非為，執政黨是知法玩法弄法，弄得民不聊生，此時此刻我們更應勇於承擔。

盧崑福說，今年是選舉年，這是一個重擔，未來也會加強監督市政。他同時也宣布黨團人事，包括副書記長為市議員王家貞、曾培雅、林美燕、洪玉鳳、林燕祝5人，黨團發言人則為市議員蔡育輝、蔡淑惠。

盧崑福為台南市議會第15、16屆議員、第1屆、第2屆直轄市台南市議會議員，中國國民黨第19屆中央委員。過去也曾擔任過議會黨團書記長。

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