獨家》李登輝96歲大壽 陳水扁將赴翠山莊祝壽

2018-01-15 13:36

〔記者楊淳卉／台北報導〕今天是前總統李登輝96歲大壽，據了解，前總統陳水扁今下午3點將赴翠山莊，為李前總統祝壽。李與陳原情同父子，但兩人之後漸行漸遠，陳此行也可算是破冰會面。

前總統李登輝出生於1923年1月15日，他習慣過農曆11月29日生日，今天適巧國曆、農曆都逢生日，李登輝辦公室主任王燕軍昨表示，李登輝今天將以「和家人一起用餐」的方式溫馨歡度生日。

對陳赴翠山莊祝壽此消息，主任王燕軍受訪表示，僅笑說今天有很多朋友會一起來，未否認陳出席祝壽消息。