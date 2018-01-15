過去挺廢監院現在要當監委 陳師孟：時間讓我成長

立法院院會「行使監委同意權案」詢答，監察委員被提名人陳師孟。（記者王藝菘攝）

2018-01-15 12:26

〔記者林良昇／台北報導〕立法院臨時會今處理「行使監委同意權案」，國民黨立委王育敏在詢問時質疑，監委被提名人陳師孟曾說要廢監院，現在卻又要當監委，陳師孟回應時說，因為「時間的關係讓我成長」，才讓他改變過去的看法，還說改變的原因來自前國民黨主席洪秀柱。

立院臨時會今處理「行使監委同意權案」，對陳師孟、楊芳玲、楊芳婉、趙永清、蔡崇義等5位監委被提名人進行詢問，王育敏質疑陳師孟，過去陳曾任前總統陳水扁的總統府秘書長，當時認為要廢監院，現在又覺得孫文的五權憲法很好，監院有功能存在？

陳師孟則回應，主因是「時間的關係讓我成長」，讓他改變過去的看法，過去他誤解孫文五權憲法的意義，現在他不是認同「五權」，而是認同「四權」，仍認為考試權應該廢除，監察權可以暫時保留。

陳師孟還說，改變的主要原因是來自洪秀柱，他解釋，他在當總統府秘書長時，被當時是立委的洪秀柱質詢前國策顧問金美齡與中華民國國旗的爭議，他當時的回答被立委移送監院，監院後續調查後書面告訴他，他的說法有失總統府身分，要他深自反省。

陳師孟說，2015年時，爭論是否要補提名監委，他就想到，監委是否能要求政務官深自反省，他拿監察法閱讀，發現監察權行使對象也包括考試院、司法院，而扁案、郭瑤琪案等關於民進黨政務官的案子，都有司法不公的情況，是受黨國餘孽操作，監察權就可以是司法權剋星。

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