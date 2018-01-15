第10屆立委名額 新竹縣府會表態爭取增1席

新竹縣今天早上跨黨派聯合竹科產業公會ㄧ起力爭下屆立委席次依法要「+1」！（記者黃美珠攝）

2018-01-15 12:18

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣今天跨黨派，由國民黨籍的縣長邱鏡淳、議長張鎮榮、副議長陳見賢今天早上聯合同黨、無黨籍與民國黨籍縣議員、多名鄉鎮市長、以及台灣科學工業園區同業公會秘書長張致遠等共同召開記者會，強調新竹縣「不要全國最高票的立委」、「只要多1席立委」！呼籲明（16）日就要開會討論第10屆立委名額分配和選區的中選會不要帶頭違法亂紀！

中央選舉委員會主委陳英鈐下午主動來電說明表示，選罷法第35條第3項並沒有明訂出第10屆立委席次分配該如何計算！如果有，那就根本不會有任何爭議。他們只要依法照辦即可，不用大費周章徵詢各縣市政府意見，還要排定明天召開委員會討論。

陳英鈐直言，確實目前多數縣市傾向採第4屆算法來分配席次，但中選會並無特定立場。

之前新竹縣籍的立委林為洲也曾對他關切過這個問題，詢問他是否就是採第4屆的算法計算？陳英鈐說，他當時的回復相同，告訴林為洲中選會沒有預設任何立場，必須召開委員會討論後才能決定。

陳英鈐說，事實上中選會收集且尊重各方意見，委員會也尚未召開做成決議，所以沒有所謂「屈服於多數暴力」的問題。

邱鏡淳等主張，中選會作為獨立機關，第10屆立委名額計算方式應以超然獨立態度，面對哪些縣市應該增、減席次的問題外，更應依公職人員選罷法第35條第3項規定，採第7屆立委選舉名額算法，讓新竹縣依法增加1席，而非讓「政治黑手插入」違反行政先例，讓整個過程充滿政治算計，讓法治「倒退嚕！」

國民黨縣議員林思銘說，日前他隨縣長邱鏡淳等拜會中選會主委陳英鈐，建議中選會應採前述第7屆的「以1席保障加漢彌爾頓法」計算分配席次，而非為高雄量身訂作、採用第4屆立委選舉名額算法的「漢彌爾頓法」。

然而陳英鈐竟說，相關問題經他們函文各縣市政府提供意見後統計，多數縣市傾向採第4屆算法，中選會參考多數縣市意見決議後將函送立法院同意後公布；對於他指控中選會違反前述選罷法的質疑，竟以似是而非論調，把相關程序提高到憲法層級，違反法律從新原則！

邱鏡淳等認為中選會主委陳英鈐前述回應無疑屈服多數暴力，不無怠忽職守之嫌。

副議長陳見賢說，第4屆立委總共有225席，其中168席屬於區域立委，其選舉制度是複數選區。第7屆立委總席次減半剩下113，區域席次剩下73席，這是配合憲法增修條文修正開始改為單1選區之故，2者因選舉制度不同，名額分配計算當然不同，不能相提並論。

自從第7屆的國會減半後，第8、9屆立委延續使用，現在不能因選罷法沒規定如何檢討，就把第10屆立委名額分配走回頭路，改用第4屆立委名額分配的算法。

副議長陳見賢說，如採第4屆立委「漢彌爾頓法」算法，新竹縣下1屆在國會仍只有1席，6都的桃園、台中、台南將各加1席，南投、嘉義、屏東3縣則將各少1席。

但如果依第7屆立法委員應選名額「以1席保障加漢彌爾頓法」計算，新竹縣、台南市將各增加1席立委，高雄市、屏東縣將各減少1席。

議長張鎮榮等抨擊，如果採用第4屆應選名額算法對直轄市有利，對人口介於40萬至80萬的中級規模縣市不公平！直轄市大多30萬至33萬左右選出1名立委為民喉舌，然而新竹縣53萬人、新竹市43萬人、南投縣47萬人卻只有1席，相對立委的服務品質降低，違背票票等值精神，間接擴大了城鄉差距。

縣長邱鏡淳說，中選會如果真的採計第4屆算法，這是忽略新竹科學園區對國家的貢獻與發展，漠視科技產業從業員工想法！

因為依公職人員選罷法第37條規定，立委選區應斟酌「行政區域、人口分布、地理環境、交通狀況、歷史淵源及應選出名額」劃分。

他說，新竹縣整體城市產業發展，科技新創、家庭可支配所得及人口成長率等均正成長，新竹縣市科技廠林立，若加上新竹市43萬人口，總計大新竹共96萬人卻只有2席立委，無異是把新竹縣、市鄉親看做2等公民。

邱鏡淳說，從人口分配數、台灣現今科技發展的重要地位，都不應受政治干擾來妨害新竹縣擁有法定2席立委的合法和正當性。

台灣科學工業園區同業公會秘書長張致遠說，每次園區產業發展上碰到困難，要拜託國會都得找其他立委幫忙，好不容易盼到新竹縣有機會多1席，如果真的被「做掉」，產業界ㄧ定當新竹縣府、議會向中央抗議的後盾！

民國黨縣議員邱靖雅說，中選會如果真的以總統蔡英文的意志來做最後的決定，新竹縣一定要團結告中選會外，也要串連其他16個非6都的縣市，自己獨立不再上繳國稅給蔡政府！

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