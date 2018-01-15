北市勞動局首創 員工健康納入責任制條款核定要件

2018-01-15 11:56

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市勞動局今天舉辦勞動局創立30年記者會，首創將勞工健康狀況列為「勞動基準法第84條之1」約定書核定要件，勞動局長賴香伶說，希望讓勞工有一定時間休息，若醫師已確認行業對健康有危害，就應該調整工作。

勞動局說，針對「勞動基準法第84條之1」的勞工，也就是「責任制」勞工，勞動局將勞工健康狀況列為核定要件，賴香伶說，事業單位若違反「勞動基準法第84條之1約定書」的企業，勞動局可以行使廢止權。

而在強化設置勞資會議部分，目前台北市仍有4975家事業單位未設置勞資會議。勞動局盼各企業配合，針對200人以上、上市櫃公司採在3月1日新修勞基法上路前成立勞資會議，而新成立公司由商業處提供名冊列管；30以上的企業則積極輔導，希望能在109年累計達14046家。

而對於勞資會議無強制性是否能鼓勵企業設置，賴香伶表示，過去勞資會議設立家數是不多的，但從總量來講，30人以上的事業單位近9000家，其中有4000家有成立，因此認為並非刻意不設置，因此不太悲觀。但她反而擔心到時候勞方代表是用選任或指派的，這就不符合民主規定。

另外，勞動局3月起將會專案稽查國營、交通及醫療業，檢查重點是輪班間隔、連續工作天數及加班工時。而另外針對近1年，違反每日12小時上限及每月加班時數上限事業單位；106年通報例假調整事業單位；採輪班、長工時過勞風險行業：保全、汽車貨運及市區公車業等，稽查每日、月工時檢視及彈性例假後權益作為是否符合法令規定

最後則是落實新修正勞基法教育課程，課程主題包括新修正工時規範解析課程、勞資會議規範與實務等等。