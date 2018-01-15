不知道劉世芳要退選 陳其邁：當天看新聞才知道

立委陳其邁今接受廣播專訪時透露，事前不知道劉世芳要退選，但肯定其舉動有助於黨內團結，形容自己是死了一次再回來的人。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2018-01-15 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕參與民進黨高雄市長黨內初選的立委陳其邁，今（15日）上午接受Hit Fm聯播網《蔻蔻早餐》專訪時透露，事前不知道劉世芳要退選，但肯定其舉動有助於黨內團結，形容自己時隔12年參選高雄市，是死了一次再回來的人。

陳其邁今（15日）上午接受Hit Fm聯播網《蔻蔻早餐》專訪，對於劉世芳突宣布退選一事，他表示事前不知道劉世芳要退選，當天看媒體報導才知道，強調絕對沒有外界所傳請總統蔡英文勸退一事，陳其邁認為劉世芳退選的決定，有助於黨內團結，也讚其是相當優秀的參選人，雖然黨內仍有英系、菊系、謝系等鬥爭待解決，但陳其邁指出，對選民而言，重要的是人選，要選出一個可以團結所有人的人。

主持人周玉蔻提到，陳其邁在2005年辭去代理高雄市長後，遠赴英國倫敦政經學院訪問，傳出在英國十分「潦倒失落」，陳其邁突沉默十秒說不出話，語帶哽咽稱：「不曉得英國結束後要做什麼？」不曉得要往哪裡走。

這次再回來參選高雄市長，陳其邁稱自己等了12年，「有一種死了一次再回來的人的感覺」，稱這些年來成長很多，未來投入初選他誓言絕對不會利用跟總統蔡英文的交情來當成選舉優勢，並爭取各派系支持，強調高雄要團結才能勝選。