藉助轉型正義經驗 外交部邀處理東德獨裁基金會訪台

德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」董事長一行3人應我國外交部之邀訪台，將拜會不當黨產處理委員會等單位。（資料照，記者楊淳卉攝）

2018-01-15 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」董事長耶朋曼（Rainer Eppelmann）一行3人應我國外交部之邀，今（15日）起展開為期5天的訪台行程，將拜訪內政部、不當黨產處理委員會等單位，分享德國轉型正義經驗。

綜合媒體報導，外交部上午發布新聞稿表示，德「聯邦處理東德獨裁政權基金會」董事長耶朋曼（Rainer Eppelmann）應邀訪台5天，期間將拜會內政部、文化部、行政院大陸委員會、不當黨產處理委員會、德國在台協會、台北歌德學院、財團法人台灣民主基金會，並接受外交部款宴；另外也將參訪國立故宮博物院、國立中正紀念堂、台北二二八紀念館、國家人權博物館籌備處、台北101大樓等景點。

外交部指出，德國國會以澄清歷史真相，扎根人權教育為目的，在1998年成立「聯邦處理東德獨裁政權基金會」，董事長耶朋曼曾在東德政權時期及1989年政權和平轉變中追求民主與自由，而2009年獲頒「對抗遺忘-爭取民主獎」，盼這次來訪，有助我借鏡德國轉型正義經驗，以宏觀角度推動社會和解。

民運人士早在圍牆倒塌之後的幾個禮拜，就發現共黨高層偷偷脫產，因此上台後的第一件事，就是在西德政府協助下，立法成立委員會，清查共黨於黨國體制下經年累積的龐大資產，這即是兩德統一後著名的「東德政黨與群眾組織財產獨立調查委員會」（下文簡稱獨立委員會）的前身。

1990年東德政權垮台後，德國進行了司法改革，對東德時代共黨所遺留的黨產進行清查，成立了聯邦處理東德獨裁政權基金會，除了審判加害者，恢復受害者名譽外，也成立文獻中心蒐集當時代政治迫害以及鎮壓的資料。

東德最後一任總理德梅基耶（Lothar de Maizière）07年訪台時曾說過，凍結和調查黨產「不是對東德共黨的報復，而是基於民主規範下的公平與平等。」