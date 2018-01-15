獲羅智強力挺 丁守中：我在選區能拿14％淺綠

2018-01-15 11:05

〔記者郭安家／台北報導〕總統府前副秘書長羅智強不選台北市長，今與國民黨前立委丁守中開記者會，宣布加入丁守中競選團隊、擔任青年網路總策畫；丁守中希望，羅智強臉書粉絲團100萬粉絲，可補足他們團隊最弱的一環。對於國民黨立委蔣萬安遲未表態參選，丁守中呼籲「先電視辯論再做民調」，羅智強則說選舉程序應「公平公正公開」。

丁守中批評台北市長柯文哲地上權招商總收入只有30億；還指目前柯文哲民調暫領先，但從所有他們做的大數據分析、自己掌握民調來看，他有能力可克服所有困難，是唯一有條件挑戰現任市長。他可整合社會不分藍綠的各方面團隊，他的選區（士林、北投區），長期以來綠營市議員選票比藍營選票多4萬5千票，而過去他能夠拿到14％至18％淺綠選票。

丁守中還說，過去媒體點名幾乎一個籃球隊的市長參選人，現在從前行政院長張善政、羅智強、葉金川、前勞動部長陳雄文都願支持他，顯見他最能夠凝聚各方共識、支持，最能代表國民黨；呼籲所有對於柯文哲施政不滿的各方面英雄豪傑、人才、社會菁英、各團體人士，都能夠加入他們行列。

丁守中也說，佩服羅智強網路經營，能力凝聚100萬粉絲，有「小強」擔任團隊青年網路總策畫，可補足目前他們最弱的一環。丁守中開記者會時同時開臉書直播，截至上午10點50分，共有2366次瀏覽、115次分享、134篇留言。