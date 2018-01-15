民進黨宜蘭縣長黨內初選 陳金德：不參與

民進黨宜蘭縣長開放黨內登記，陳金德宣布，不參與「初選」。（記者簡惠茹攝）

2018-01-15 11:01

［記者簡惠茹／宜蘭報導］民進黨今天開始辦理宜蘭縣長黨內初選登記，19日截止，除了立委陳歐珀預計中午前往登記，宜蘭代理縣長陳金德的動向也引人關注，陳金德今天宣布不參與「初選」，但是否以徵召方式出線？他強調，民眾在意的不是民主程序，而是誰來選。

民進黨宜蘭縣長黨內初選登記開放登記，陳金德打著「先代理，後參選」的的旗幟回宜蘭後，是否登記引起關注，他今天公開表示，打從一開始回宜蘭沒有想過投入初選。

他說，不投入初選有三個原因，第一個，縣府工作繁忙，參與初選會導致政策改革受影響，但是改革沒辦法拖延，投入初選工作會沒有心力兼顧縣長工作，包含農業政策改革等等；第二個，投入初選，返鄉推動的改革可能會停滯，沒辦法順利推動，對改革不利；第三，投入初選勢必有激烈競爭，會影響黨的團結和未來大選結果。

「人、團結和政策都要對，宜蘭才能繼續執政。」陳金德指出，目前宜蘭縣長選情狀況不是很好大家都很清楚，這樣的情況下，全黨一致團結都不一定會勝選，不團結一定不會贏，人、團結和政策都要對，如果政策已經改革好，全黨團結可是人不對，選民還是不會買單，如果大家不團結，雖然政策改過來，人對了，選民也不會買單，宜蘭選情對民進黨而言非常嚴峻，呼籲支持者、黨員還有民代等等，一定要體會到嚴峻選情，全黨一致集合所有智慧和能力才能守住宜蘭繼續執政的可能。

「不投入初選是初衷。」陳金德說，當初回來宜蘭，就是宜蘭各界朋友包含宜蘭縣黨部，體認到宜蘭縣選情的狀況，所以希望他回來，當時就因為黨內同志競爭舉棋不定，大家也都認為他不要初選，才叫他回來，如果他回來仍然投入初選，這樣不是他的初衷，也不是找他回來的主要目的。

陳金德表示，民進黨推出什麼樣的候選人，怎麼推出候選人，就民眾而言，民主程序也許不是重點，重點是民眾希望選出怎樣的人擔任縣長，更重要的是，選出來的縣長能為民眾做什麼事？

媒體詢問以徵召方式，陳金德是否會出來參選？陳金德再次強調，初選和徵召都是民進黨的程序，以宜蘭目前的狀況，就民眾角度來看民主程序未必是重要的事情，重點是民眾希望誰來當縣長，更重要的是選出來的縣長要為什麼做什麼事能為宜蘭做什麼事，當初回來宜蘭起心動念就是憂心宜蘭選情狀況，也憂心宜蘭未來發展，有想過參與縣長選舉，只是一開始就沒想過要初選，宜蘭朋友建議他回來也沒提過初選的事情，不參加初選，是他從一而終沒有改變的目標。

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