水利會改制修法 國民黨重申反對到底、不排除杯葛

國民黨團書記長林為洲（左4）、顏寬恒（左5）等立委15日上午舉行「水利會長延任 官派真改革？」記者會，邀請農田水利會各會幹部共同出席，呼籲執政黨多加溝通，不要將法案強渡關山。（記者黃耀徵攝）

2018-01-15 10:24

〔記者林良昇／台北報導〕立法院臨時會明日將處理「農田水利會組織通則修正草案」，將水利會改制為公務機關、本屆水利會長延任2年後改為官派，國民黨立院黨團今日聯合多位各地水利會幹部召開記者會，重申反對到底的立場，呼籲執政黨多加溝通，不要蠻橫的強渡關山。

立院國民黨團書記長林為洲表示，若民進黨真想改革水利會，就應實質討論，例如讓水利會選舉適用「公職人員選舉罷免法」、發包工程採「政府採購法」、成立水權分配委員會因應各種用水之分配，改革不應只有官派與延任兩種選項。

林為洲說，民進黨讓修正草案在委員會連討論機會都沒有，就直接在院會表決，違背委員會中心主義，程序不正義，大開民主倒車，讓人難以接受。

國民黨團也指出，農田水利會若改為政府機關，不但違憲，而且制度上也將產生諸多弊端，完全不可行，國民黨團絕對不容許民進黨以一黨之私，破壞好不容易建立的優良體制，強烈主張維持現行自治精神。

國民黨團抨擊，民進黨「選不贏就官派」、「假改革、真綁樁」，目的就是要將政治的手伸入農田水利會，假改革之名行控制之實；朝野協商時國民黨團會把道理講清楚，同時不排除採取冗長發言、大量提案等方式杯葛議事，今日黨團擴大幹部會議將討論。