國防部想造微型飛彈突擊艇 傳遭國安會打臉

軍方因為未來國防需求擬建造60艘微型飛彈突擊艇。圖為海鷗級飛彈快艇。（資料照，記者方賓照攝）

2018-01-15 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕為了因應中國軍力威脅，我國軍方以不對稱作戰概念，提出「四年內籌建六十艘微型飛彈突擊艇」的構想，並委託中科院邀請國內廠商舉行說明會。但媒體指出，國安會內部對此構想並不認同。

《上報》報導，國防部微型飛彈突擊艇並未在軍事會談提及，國安會對細節並不清楚，有知情人士指出，微型飛彈突擊艇每艘造價不會低於1億元，若加上雄二反艦飛彈，60艘預算恐達百億，國防預算有限，這麼大規模的費用須考量國家整體資源。

報導指出，國安會除了考量國家資源運用，也質疑實際上的戰力發揮。報導表示，中科院研發的增程型雄三超音速反艦飛彈、雄二反艦飛彈，可利用機動發射車部署，機動車可藏匿於山區等掩體，微型飛彈突擊艇則容易一出港就被鎖定，無法達成效果。

本報曾報導，所謂「微型飛彈突擊艇」，指的是噸數約45噸，船體具匿蹤效果，船體外觀與一般遊艇相近，艇上可配備兩枚反艦飛彈的快艇。國防部日前指出，本案目前進度係依「國軍武器裝備獲得建案規定」，由中山科學研究院按建案程序實施評估作業及規格擬定中。

本報指出，中科院已於1月5日召開邀商說明會，俾獲得相關規格、價格等建案需求資料。全案將於完成建案，並報請權責長官核可後，再納入施政計畫執行。本案均依建案作業規定實施。