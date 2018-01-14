批「台灣建築師都低能兒？」 江啟臣挨轟沒搞清楚狀況

2018-01-14 21:45

首次上稿 20:21

更新時間 21:45

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市西屯區大河里福德祠昨日動土，擬爭取參選下一屆台中市長的國民黨立委江啟臣今天上午在LINE各群組PO文，批評西屯大河里福德祠國際競圖「媚日」、「台灣的建築師都死光了嗎？」用詞激烈，並批評市政府浪費公帑，江的言論一傳出，引發各界批評「搞烏龍」，因為該活動是民間主辦，市府並未出資，在地大河里里長及福德祠主委更是大表不滿，回批江啟臣「沒搞清楚狀況、管太多」。

江啟臣近期在各地拜票行程中，數次刻意批評市府，今早在LINE各群組PO文中更是用詞激烈，說「台灣的建築師都死光了嗎？全部都是不具國際觀的低能兒嗎？」質疑這樣的設計為何需要浪費公帑去做國際競圖？ 強調「明明是傳統中華文化的民族殿堂」也要趨炎附勢的冠上國際觀的大帽子，「搞出如此四不像的福德祠，很抱歉，我真的無法接受」。江啟臣在po文中還寫「真的很想飆髒話...」，並請大家看看，「像不像變形的日本神社？媚日到這種地步...。」

該PO文內容快速在各群組流傳，包括當地大河里長陳資源、大河里福德祠主委劉坤湧都輾轉看到，十分不解，因為競圖過程根本沒花到市府一毛錢，劉坤湧甚至直批江啟臣「沒搞清楚狀況」。

大河里里長陳資源直言江啟臣「過分！管太多！」，他表示，大河里福德祠原本是三合院形式，跟傳統土地公廟也不相像。早在前市長胡志強時代，廟方就同意與市府交換土地，並以宗教中心結合經貿中心的精神，決定與台灣大方廣人文美學協會、戴育澤建築師事務所結合，共同主辦第三屆福德祠學生競圖。透過國際競圖，最後選出前三名，由福德祠信徒代表投票決定。三個作品中，最後是日本學生作品最像原本的三合院樣式，最獲青睞。

陳資源說，神明喜歡住大別墅、透天還是三合院，那是神明決定，並不一定要住傳統廟型，希望他（指江）眼光能看遠一點。

大河里福德祠主委劉坤湧則回說，廟沒有政黨色彩，當初是前市長胡志強時代舉辦競圖，整個過程根本沒用到市府一毛錢，競圖就收件好幾百件，經評審評選出前三名才票選。江啟臣的批評「不厚道」，顯然是「小題大作」，「沒搞清楚狀況」。 劉也說，江立委如有空，歡迎到廟裡走動，他很樂意說明始末。

江啟臣今晚澄清，該文章已流傳一陣子，文章非他所寫，他只是轉PO。對於文章內容有錯誤，他坦言是自己沒注意、沒查證，批評絕非他意。