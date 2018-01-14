勞基法新規3月上路 地方政府憂勞檢促說清細節

勞基法修正案日前三讀通過，新規將在3月1日上路施行，地方政府站在勞檢執行立場提出質疑，認為部分細節尚待釐清。圖為日前勞團、工會上街反對修法。（資料照，記者李雅雯攝）

2018-01-14 15:08

〔記者李雅雯／台北報導〕勞基法修正草案上週三（10日）在立法院臨時會上三讀通過，新規將在3月1日上路施行。修正通過內容社會各界持續熱議，地方政府站在勞檢執行立場也提出「大傷腦筋」的質疑，認為部分細節尚待釐清，否則恐讓勞檢面臨實務上執行困難。

勞動部強調，該次勞基法修法是釋出部分彈性，例外不會是通則，勞檢是保護勞工權益重要方式，將會再和各地方政府溝通、討論。

勞基法修正草案三讀通過後，台北市政府勞動局長賴香伶開首槍公開質疑新規內容，批評勞動部相關細節未解釋清楚，恐將讓地方政府勞檢執行上有困難，除了台北市政府，其他地方政府也相繼提出困惑。

修法內容釋出「例假日可在7天週期挪移」、「輪班間隔例外至少8小時」、「放寬延長工時上限」等彈性例外，除了相關前提條件外，尚需經過勞資會議或工會同意，30人以上事業單位需報當地主管機關備查。地方政府勞檢單位人員就質疑，就法規面和實務面來說，未完成備查不等於沒有產生效力，如果勞檢的時候，事業單位可以舉出其他經勞資會議同意的文件，恐難認定不能適用例外規定。

地方政府人員另也提到，延長工時每個月可延長上限到54小時，每3個月上限是138小時，但現行條文沒有明確規定每3個月週期為何，因此抽檢出勤紀錄需6個月以上，此將增加勞檢複雜度。另外在勞資協商後可讓「特休假遞延到次年」，若仍未休完，則應折算工資，這部分文書資料未來只會愈來愈多，究竟要怎麼從中確認文書證明真實性，恐也有認定困難度。

在第32條之1增訂條文中明訂「加班時數換補休時數」，地方政府勞檢人員則認為，補休時數來源可能是平常日、休息日或國定假日，若要算回加班費，費率不同，中間勞檢落實也有難度，呼籲勞動部需要「說清楚」。