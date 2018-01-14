幻象非法佣金求償案 法方欲提升性能換賠償遭我方拒絕

紅色彈頭的就是雲母中程空對空飛彈。（記者羅添斌攝）

2018-01-14 11:49

〔記者羅添斌／台北報導〕法國出售幻象戰機及相關武器系統給台灣，因法方涉有非法給付佣金給仲介人士，遭到我國提出國際仲裁求償，資深政府官員今天說，法方曾經想要以協助台灣進行幻象戰機性能升為由，希望換取台灣取消國際仲裁求償案，但我方認為兩案不可混為一談，堅持打國際仲裁官司。

買下馬特拉集團的歐洲航太巨擘空中巴士集團（Airbus），因1992年馬特拉集團（Matra group）出售飛彈給台灣爭議，公司遭罰款1.04億歐元（約新台幣37億元）。

馬特拉集團當年在幻象戰機案當中，出售中程空對空「雲母」飛彈及短程空對空的「魔法」飛彈給台灣，馬特拉集團遭罰，也間接證實這兩項飛彈出售案，也涉有違法給付佣金，因此遭到重罰。

資深政府官員今天表示，我國針對幻象戰機佣金案提出國際仲裁案後，法方曾經提議，可以用協助我國進行幻象戰機性能提升，來換取佣金案受罰金額，但遭到我方拒絕，我政府認為，幻象戰機的性能提升與佣金案求償案，是不同的兩件事，不可混為一談，因此堅持繼續請律師打國際仲裁官司，法方也因此相當惱怒，曾有相當長的時間，不再供售幻象戰機及兩型飛彈的維修零組件。