吳敦義紀念蔣經國的這句話 他痛批：實在「袂見笑」

國民黨主席吳敦義13日出席國民黨紀念蔣經國逝世30週年大會前受訪表示，任何一個人都是有感情的，要飲水思源，「如果你的阿公、爸爸生日，難道不祝賀？」（資料照，記者廖振輝攝）

2018-01-14 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕配合今年底9合1選舉，國民黨近來舉辦一連串擴大紀念前總統蔣經國的活動，黨主席吳敦義昨（13日）出席「經國先生逝世三十週年紀念大會」前受訪指出，任何人都是有感情的，要飲水思源，「如果你的阿公、爸爸他有生日，你難道不給他祝賀嗎？」時代力量立委徐永明對此痛批，吳敦義的比喻不倫不類，實在「袂見笑」。

徐永明表示，吳敦義被問到國民黨再打出「經國牌」能否吸引年輕人，卻回說「如果你的阿公、爸爸他有生日，你難道不給他祝賀嗎？」吳敦義這種比喻真是不倫不類，更讓人憤怒。

徐永明指出，台灣許多家庭的阿公就是被蔣氏政權壓迫，甚至致死，而吳敦義這種比喻，就像是給台灣威權時期受害者的家屬在傷口上撒鹽，「應該出面道歉！」

徐永明說，蔣經國絕對是一個劊子手，就算另有建設也不能功過相抵，國民黨訴諸溫情想藉此淡化蔣經國殺人兇手的色彩，實在愚蠢至極；而國民黨人士要紀念蔣經國是黨格問題，但吳敦義不只大張旗鼓讚揚蔣經國，還把其他人的阿公拖下水，就真的很「袂見笑」！