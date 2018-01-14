沒錢付款？週刊報導：余建新本打算用中視盈餘買中視

週刊報導余建新當時沒有錢付款，本來打算用中視盈餘買中視。（資料照）

2018-01-14 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦三中案，其中前中時集團老闆余建新購買中視一案，檢方掌握到許多關鍵證據，顯示前總統馬英九確實有介入，讓余建新以較低價買到中視；誇張的是，余建新當時沒有錢付錢，打算用中視盈餘買中視。

《鏡週刊》報導，余建新本來將在2005年底允諾以93億元買下三中，隔年卻毀約，只願意購買中視，這使當時擔任台北市長、正準備角逐總統大位的馬英九相當傻眼，主要原因為他的政見中，有一政見是黨產及黨政軍退出媒體，但三中案破局等於政見跳票，因此馬英九打算另覓賣家，不過，後來態度卻又轉變，同意余建新只買中視。

報導指出，馬英九曾與余建新約好談判，但當時余建新態度強硬，甚至嗆馬英九別以為總統當定了，這讓馬英九態度軟化，但當時余建新身上連買中視的錢都湊不足，汪海清問余：「沒有錢怎麼買？」沒想到余建新竟然說，等到他有錢或中視賺錢分到了盈餘再付中視價金。

馬英九辦公室發言人徐巧芯指出，馬前總統從政以來一向清廉，奉公守法，絕對經得起檢驗，這案子已過特偵組長年調查，並在2014年偵結，並無任何不法，呼籲媒體應秉持第四權的公正客觀性，別淪為打手。