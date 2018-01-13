勞基法複決公投？ 馮光遠：時力不該是一人說了算

2018-01-13 21:20

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量推動勞基法複決公投，引發黨內意見不同的成員不滿。因與時力理念不合而退黨的馮光遠受訪時表示，時代力量是一個小黨，不可能每個社會重大議題都關注，他建議，應針對特定議題法案深耕，而非只選擇會被社會看見的議題，這是「好高騖遠」的作法。馮光遠說，時力制度設計以主席團為主，不該是黨主席一人說了算。

為抗議勞基法再修法，時代力量立委日前以自囚、禁食等方式，盼能擋下民進黨力推的法案，但激烈抗爭手法也在黨內引起反彈，部分黨內成員看法分歧。日前也傳出，時力在臨時會後舉行的共識營中，將與黨內成員討論勞基法議題，盼能凝聚黨內共識。

日前發文批評黃國昌的作家馮光遠受訪時直指，小黨生存不易、力量也有限，從街頭走進國會殿堂，最重要的是立法，只要好好做，議題再小也沒關係，「動輒走上街頭讓大眾看見自己不是好事」；他也建議，時力目前面臨的是一個路線之爭，黨內成員應據理力爭，不該讓某些人有了位置就成為獨裁、法西斯，以一人想法做決策。

時力創黨元老、選對會小組召集人林郁容受訪時，則不願多談此事，僅強調「對時代力量很失望」、已經「沒什麼好說」，呼籲時力別再作秀、「務實一點比較好」。

時代力量律師團成員、東吳大學法律系教授胡博硯受訪時則說，小黨的力量沒那麼大，應思考如何更團結，既然勞基法已經修過，不該花太多心思在此議題上，思考「如何補破網」可能更實際。