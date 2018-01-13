挖牆腳？時力台中市服務處揭牌 民進黨20年資深里長改披黃袍

時代力量今在台中市中西區成立服務處，並找來前民進黨籍吉龍里長李國禎擔任主任，時力立委徐永明表示並非挖牆腳。（圖翻攝自徐永明臉書直播影片）

2018-01-13 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量今（13）日在台中市中西區成立服務處，並找來前民進黨籍吉龍里長李國禎擔任主任，黨團總召徐永明也到場親自參與揭牌。而針對有媒體說時力此舉是「挖牆腳」，徐永明則表示，李國禎並非牆角而是「棟梁」，「因為別人不識貨，天上掉下來的棟梁被我牽成。」

綜合媒體報導，徐永明今日到場參與中西區服務處揭牌，大讚李國禎是「棟梁」，而此舉並非是「挖牆腳」，因為別人不識貨，天上掉下來的棟梁被我牽成」。徐永明也對李國禎寄予重望，盼未來能一同合作，讓民眾感受時代力量耕耘基層的堅持，貼近地方民眾的需求。

據《新頭殼》報導，李國禎表示，自己在地方服務20年的經驗中，深刻感受傳統政治的思維過時，而民眾對政治認知的改變以及新政黨崛起，更衝擊他從政與為民服務的想法。李國禎指出，自己很認同時代力量進入立法院之後，堅持理念的做法和表現，因此當接獲徐永明的徵詢後「毫不猶豫，勇於承擔」，「希望未來可以跟新老闆徐永明一起打拚向前走。」

據《聯合報》報導，至於未來是否可能代表時代力量參選台中市議員，李國禎只表示交由黨團安排。而綠營人士分析指出，時代力量未來可能繼續依照此模式，挖角綠營初選落敗的人才，有可能攪亂年底綠營基層選舉佈局，情況值得繼續觀察。