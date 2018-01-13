中斷20餘年 憲兵恢復硬漢嶺行軍訓練

憲兵恢復硬漢嶺行軍訓練。（圖：軍聞社提供）

2018-01-13 13:06

〔記者羅添斌／台北報導〕在中斷20餘年之後，憲兵決定恢復「硬漢嶺行軍」訓練，日前由憲兵訓練中心的125名學員進行手持步槍、27公里的「硬漢嶺」行軍挑戰，所有學員都在低溫中完成行軍挑戰。

硬漢嶺位在觀音山的最高點，海拔為616公尺，而通往硬漢嶺的硬漢路，當年可是憲兵官兵徒手開闢出來的，稱之為硬漢，一點都不誇張。

憲兵退伍的榮民姚錦才與管緯中曾在接受退輔會榮光週刊的採訪時，曾提及當年參與硬漢嶺硬漢路開闢的過程。他們說，民國50年，憲兵司令部倡導硬漢精神，發起硬漢運動，熬筋骨、練體能，而開闢「硬漢路」，建「硬漢嶺」，立「硬漢碑」，並調派憲兵訓練中心官兵支援，所需建材都由登山人員負重帶運上山。

憲兵指揮部今天表示，為了訓練官兵不畏風寒，依然能在訓練中保持最堅強的意志與戰力，憲兵訓練中心日前恢復實施「硬漢嶺行軍」訓練，由即將結訓的學員，進行27公里的挑戰，象徵傳承梅荷忠貞精神。

憲兵指揮部說，學員當天頂著低溫，行軍部隊在寒冷的清晨中，自憲訓中心出發，沿外寮路、108縣道至凌雲禪寺，稍作休息後，再沿著陡峭的登山步道直攻硬漢嶺，儘管因為不中斷的雨勢，讓登山步道的石階更加濕滑，但行軍官兵們依舊邁開步伐，直接攻頂，並在「硬漢碑」前合影留念。

憲兵指揮部表示，這次憲訓中心安排學員們登上硬漢嶺，除了有緬懷先賢精神、薪火相傳的意涵，也希望即將結訓的學員們，都能堅定梅荷志節，面對各項工作任務都能勇敢面對，順利通過任何試煉。