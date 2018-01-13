蔡英文：怕批評什麼都不敢做選我幹嘛？

2018-01-13 13:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨徵召南投縣長參選人洪國浩，首場造勢活動選在中興新村，總統蔡英文以黨主席身分前往站台，她說，知道一年多來推動年金等改革遭受很多外界的批評，也得罪很多人，但是不能怕批評就什麼都不敢做，不然大家選蔡英文當總統做什麼。當家不簡單，相信洪國浩的能力可以帶領南投縣，讓南投縣跟台中、彰化一起進步繁榮。

洪國浩首場造勢活動，南投縣警方大動員加上保四現場上千警力，在中興會堂周邊分層管制，抗議團體被區隔在中興郵局的第二層管制區外，經與縣警局溝通後，警方開放讓他們在兒童公園圍牆內廣播，圍牆上綁白布條。

蔡英文還未到場前，曾在省府建設廳服務的洪國浩向支持者強調，他深知中興新村活化對南投縣發展的重要，而中興新村活化不是中央的責任，縣長責無旁貸，他願意與中央配合，讓中興變成第二行政中心，閒置宿舍再利用，全力讓中興新村風華再造。

蔡英文到場後，盛讚洪國浩是那種能在艱困中創造新契機的首長，不管是草屯鎮長或南投水利會長，他的成績都是有目共睹。目前中台灣聯合治理，台中市成領頭羊，彰化縣能源轉型成功自稱「風光大縣」，南投縣就有點被邊緣化，應該讓洪國浩來帶領翻轉。

蔡英文也談到她執政後遇到很多困境，那是因為以前的政府不敢解決這些問題，一年多的多項改革，遭受很多批評，也得罪很多人，「別人不敢做的我們來做」，把基礎打好就可以開始建設，會一天一天把房子蓋好。