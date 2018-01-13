北捷兒童優惠價雙北不一致 柯：錢有收到就好

北捷兒童優惠價雙北不一致，對此柯文哲表示，只要錢講好就好，要怎麼收他都沒意見。（記者王藝菘攝）

2018-01-13 12:52

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運預計今年推出6歲到12歲兒童可享6折優惠票價，一度宣稱不跟進的新北市政府，則宣稱將給予高於台北市的5折優惠。台北市長柯文哲今天中午出席台北市第一屆橄欖球聯賽致詞，受訪回應此事時，雖「哼」了一聲，仍表示只要錢講好就好，要怎麼收他都沒意見。

對於新北市將同步推出兒童搭台北捷運5折票價優惠。柯文哲說，有時候還是要抱怨，為什麼台北市當時選6折，其實是有理由的，才不會出現那個25元的票價，打5折變成12.5元，現在又沒有5毛，擔心計價會有問題，當時才選偶數，但新北要5折那就5折吧。

柯文哲還說，反正優惠票價補助的錢，是台北捷運公司要跟新北市政府收的，只要錢講好，要怎麼收他都沒意見，現在刷卡機的設計、程式還要調，若優惠票價一致當然比較好操作，「但你要跟別人不一樣，哼，調要多少錢就照算吧。」

媒體也問及台北市研考會昨公布的柯文哲上任3週年施政滿意度民調，對於施政滿意度民調為58％，相較去年9月的61％滿意度下降。柯文哲說，去年9月是因為台北世界大學運動會的行情，本來就會衝高，現在只是降到基準線。柯也認同，他的民調滿意度差不多就那樣，研考會民調其實越做越準。

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