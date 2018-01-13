怒嗆隊友只出嘴不帶頭 李來希：我不如歸去！

李來希感嘆隊友們七嘴八舌卻沒人願意帶頭，稱自己「不如歸去」。（資料圖，記者方賓照攝）

2018-01-13 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕由於不滿蔡政府推動的軍公教年金改革，各軍公教團體將推動「退休年金信賴保護公投」，而「全國公務人員協會」理事長李來希曾表示，將以公投方式複決軍公教退撫法案。不過李來希昨（12）晚於臉書發文，表示隊友們七嘴八舌，卻沒人願意帶頭，嘆自己「不如歸去」，「還有人要我保證會贏，我哪做得到啊？」

李來希昨晚於臉書發文，表示有「接不完的電話，點不盡的電子文稿，回答不完的問題」，大讚夥伴們個個文彩豐富、才高八斗、意見多不勝數，但就是沒有一個人願意出來帶頭，全都躲在幕後，「七嘴八舌，何益之有」。李來希大嘆，即使「千手萬足亦是不足，真是不如歸去」，李來希還抱怨，有人要他保證會贏，「我哪做得到啊？唉！」

而對於李來希發的抱怨文，許多支持者都留言打氣，要李來希加油，而且還意外引起許多網友的共鳴：「我退休的同事就是這樣，嘴巴很會罵民進黨無良，但叫他們出來參加抗議出錢出力，就推說沒空」，「我曾經氣得大罵他們（年金）被砍活該，結果把我解除好友了」、「我同事也一樣，甚至要他捐錢都困難，等別人幫他們爭權益。」

更有網友心有戚戚焉，表示自己在9月參加完抗議之後就決定不再參與遊行，「只會嘴砲，想要別人為他衝鋒陷陣，自己卻完全不想盡一點心」、「您可以支撐到現在算是厲害，希望您不要有灰心喪志的那一天」。